В Башкирии взорвали лёд на реке Уршак

Он отметил, что работы по взрыву льда на участках реки провели военнослужащие из Алкинской воинской части совместно со спасателями Госкомитета по ЧС.

- Это необходимо делать в рамках превентивных мероприятий перед началом ледохода на реках, - написал Фарит Гумеров. – Они позволят не допустить заторы льда и резкий подъем уровня воды в реках и, как следствие, подтопление придомовых территорий и жилых домов в населенных пунктах. Взрывные работы будем проводить по мере необходимости в местах возможных ледовых заторов.

Ранее в ходе пресс-конференции о готовности республики к паводку глава чрезвычайного ведомства заявил, что первые учения военных по подрыву льда пройдут на реке Уршак.

Фото и видео со страницы Фарита Гумерова в соцсети.