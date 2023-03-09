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Вчера, 19:08

В Башкирии взорвали лёд на реке Уршак

Сегодня, 9 марта, первые в этом году взрывные работы по подготовке к половодью провели на реке Уршак в Чишминском районе. Об этом сообщил на своей странице в соцсети председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров.

В Башкирии взорвали лёд на реке Уршак
В Башкирии взорвали лёд на реке Уршак

Он отметил, что работы по взрыву льда на участках реки провели военнослужащие из Алкинской воинской части совместно со спасателями Госкомитета по ЧС.

- Это необходимо делать в рамках превентивных мероприятий перед началом ледохода на реках, - написал Фарит Гумеров. – Они позволят не допустить заторы льда и резкий подъем уровня воды в реках и, как следствие, подтопление придомовых территорий и жилых домов в населенных пунктах. Взрывные работы будем проводить по мере необходимости в местах возможных ледовых заторов.

Ранее в ходе пресс-конференции о готовности республики к паводку глава чрезвычайного ведомства заявил, что первые учения военных по подрыву льда пройдут на реке Уршак.

Фото и видео со страницы Фарита Гумерова в соцсети.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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