К пожару в селе Башкирии, в котором много непонятного, проявил интерес следком

Как уже сообщалось, пожар в бревенчатом частном доме в переулке Речной вспыхнул ранним утром 9 марта. В ходе проверки было установлено, что в доме на тот момент находились пожилые супруги, а также их сын и дочь.

После того, как открытое пламя было потушено, пожарные обнаружили внутри дома двоих погибших, личности которых сразу установить не смогли. Как оказалось, погибли хозяин дома, 87-летний мужчина, и его 57-летняя дочь. 55-летний сын погибшего успел выбежать из дома и позвать на помощь. Куда исчезла его 91-летняя мать, на данный момент неизвестно, поиски продолжаются.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будут назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы и другие свидетели, которые могут помочь восстановить ход событий. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома России по РБ.

Фото: МЧС РБ.