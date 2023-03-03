В Уфе водитель на «Киа» наехал на восьмилетнюю девочку

Около часа дня на улице Николая Дмитриева мужчина, управляя «Киа Рио», наехал на школьницу, переходившую дорогу в неположенном месте. Девочка с тяжелыми травмами госпитализирована.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.