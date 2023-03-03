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В Уфе водитель на «Киа» наехал на восьмилетнюю девочку

Происшествие случилось вчера, 2 марта, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

В Уфе водитель на «Киа» наехал на восьмилетнюю девочку
В Уфе водитель на «Киа» наехал на восьмилетнюю девочку

Около часа дня на улице Николая Дмитриева мужчина, управляя «Киа Рио», наехал на школьницу, переходившую дорогу в неположенном месте. Девочка с тяжелыми травмами госпитализирована.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Автор:Артур СМОЛОВ
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