В Уфе водитель на «Киа» наехал на восьмилетнюю девочку

Около часа дня на улице Николая Дмитриева мужчина, управляя «Киа Рио», наехал на школьницу, переходившую дорогу в неположенном месте. Девочка с тяжелыми травмами госпитализирована.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
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