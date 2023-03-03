В Уфе совершено ещё одно двойное убийство

Компания из двух мужчин и двух женщин распивала спиртные напитки в квартире дома на улице Софьи Перовской.

Алкоголь имеет обыкновение заканчиваться. Одна из женщин решила, что теперь можно спать, один из мужчин решил, что надо идти за бутылкой. Вернувшись из магазина, он приревновал свою 54-летнюю, не спящую, знакомую к 60-летнему хозяину квартиры.

Разборка была короткой и кровавой – он нанес «подруге» и мужчине «множественные ножевые ранения в грудь и голову, от которых они скончались на месте» (цитата Следкома). Проснувшаяся от шума женщина, увидев, что произошло, выбежала из квартиры, разбудила соседей и попросила их вызвать полицию.

Ревнивец-убийца скрываться от следствия не стал, полицейские задержали его на месте преступления. Они выяснили, что ранее он уже был судим за убийство. Мужчина заключен под стражу. Идет следствие.

Напомним, это уже третье двойное убийство в Уфе за последний месяц. На улице Степана Кувыкина отец зарезал двух своих сыновей, а потом покончил с собой. На улице Менделеева сын убил мать, а затем оскопил себя и скончался от кровопотери. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

Фото предоставлено пресс-службой Следкома России по Республике Башкортостан.