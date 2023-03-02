-5 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 11:20

В Башкирии за гибель человека в шахте лифта ответит руководство компании

Уголовное дело по факту гибели рабочего на стройплощадке в Уфе направила в суд прокуратура Советского района города, сообщили в ведомстве.

В Башкирии за гибель человека в шахте лифта ответит руководство компании
В Башкирии за гибель человека в шахте лифта ответит руководство компании

Заместитель директора строительной организации «Альден-С» обвиняется в совершении преступления по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Компания выступала субподрядчиком на строительстве многоквартирного дома. В декабре 2022 года бригада вела монтаж утеплителя на объекте. Один из рабочих, находившийся на третьем этаже, упал в шахту лифта и скончался от полученных повреждений. Причиной несчастного случая стало отсутствие ограждений.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступления.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика