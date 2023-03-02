В Башкирии за гибель человека в шахте лифта ответит руководство компании

Заместитель директора строительной организации «Альден-С» обвиняется в совершении преступления по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Компания выступала субподрядчиком на строительстве многоквартирного дома. В декабре 2022 года бригада вела монтаж утеплителя на объекте. Один из рабочих, находившийся на третьем этаже, упал в шахту лифта и скончался от полученных повреждений. Причиной несчастного случая стало отсутствие ограждений.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступления.