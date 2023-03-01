В Башкирии неправильная эксплуатация газового оборудования привела к многочисленным трагедиям

Также он сообщил, что в целом в стране в прошлом году из-за нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования произошло 1510 пожаров и взрывов, при которых погибло 164 человека. В Башкирии за это же время случилось 41 происшествие, в них 10 человек пострадали, четверо погибли.

– Анализ данных происшествий за последние пять лет не радует. Если в 2016 году было около 30 подобных случаев, то в 2022 году – 41, – отметил Идрисов. – В текущем году за два месяца произошло уже шесть происшествий, при которых один человек погиб и четыре получили серьезные травмы.

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по РБ, нередко такие происшествия связаны с нарушением правил эксплуатации бытовых газобалонных приборов. Происходит это чаще всего зимой, когда хозяева заносили газовые баллоны с мороза в дом, и происходило расширение газа при том, что баллон был заправлен на более чем 85 процентов, что недопустимо с точки зрения безопасности. Один случай связан произошедшей утечкой газа, когда после зажигания случился хлопок и был разрушен частный дом, пострадали люди. Рассказывая об этом, Эдуард Идрисов отдельно подчеркнул, что до октября 2017 года представители МЧС России принимали участие в лицензировании устройства дымоходов и других теплогенерирующих установок, но теперь эти полномочия с министерства сняты.

Совет от специалиста

Объем газового баллона для использования в жилых помещениях не должен превышать 5 литров. На нем не допустимы какие-либо повреждения (вмятины, ржавчина и т.д.). Срок эксплуатации таких баллонов 10 лет. Зарядка, как и приобретение самого баллона, должна осуществляться только в специализированных местах.

Если вы почувствовали запах газа в квартире или доме, ни в коем случае не разжигайте открытый огонь и не курите. Также запрещено включать-выключать освещение или электрические приборы. Откройте окна, входную дверь и проветрите помещение. Перекройте газопроводный кран. Выйдете из квартиры или дома и позвоните по номеру 112 или 104. Не лишним будет открыть окна в подъезде и предупредить соседей о соблюдении мер безопасности. Проверяйте тягу вентканалов.

Соблюдая такие правила, можно избежать трагических последствий!

Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ.