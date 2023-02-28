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Жителям Башкирии объяснили: воздушная тревога оказалась фейком

Жителей Башкирии, как и ряда других регионов страны, предупредили об угрозе ракетного удара. В МЧС России эту информацию назвали ложной.

Жителям Башкирии объяснили: воздушная тревога оказалась фейком
Жителям Башкирии объяснили: воздушная тревога оказалась фейком

Тревожное сообщение передали теле- и радиоканалы, подав сигнал «Все немедленно в укрытие!». В «чрезвычайном» ведомстве случившееся прокомментировали следующим образом: «В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!».

Кроме Башкирии, фейковое сообщение услышали также в Белгороде, Краснодаре, Саратове, Казани, Ленинградской области, нескольких городах Подмосковья.

Напомним, несколькими днями ранее в эфире нескольких радиостанций уже объявляли воздушную тревогу, что тоже оказалось результатом атаки хакеров на их инфраструктуру.

Фото: из открытых источников.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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