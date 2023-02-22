Воздушная тревога в связи с нанесением ядерного удара по Уфе признана ложной

За разъяснением мы обратились в ГУ МЧС по Башкирии. «Чрезвычайщики» назвали прозвучавшую сегодня по радио воздушную тревогу ложной.

Как сказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Алик Шарафутдинов: «В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара».

Прозвучали такие сигналы и на радиоволне «Comedy Radio Уфа». МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. И просит жителей Башкирии и ее столицы следить за сообщениями в официальных источниках.

Фото из открытых источников.