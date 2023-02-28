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Сегодня, 17:00

В Уфе за сутки от падения снега пострадали два человека и 12 автомашин

Инциденты с пострадавшими произошли в Орджоникидзевском и Октябрьском районах, сообщили в Управлении гражданской защиты города.

В Уфе за сутки от падения снега пострадали два человека и 12 автомашин
В Уфе за сутки от падения снега пострадали два человека и 12 автомашин

Оба пострадавших — 17-летние подростки. На одного из них снег упал с крыши жилого дома по улице Кольцевая, 129. Парень обратился в травмпункт, где ему оказали помощь и отпустили домой.

Во втором случае снег сошел с кровли 10-этажного жилого дома на улице Набережная р. Уфы, 3. Пострадала девушка, которую пришлось госпитализировать.

Специалисты управления просят горожан быть осторожнее и, проходя мимо зданий, смотреть на края кровли. Если на крыше скопилась снежная масса и наледь и легко может рухнуть вниз, такой участок лучше обойти стороной. Если на здании имеются таблички, сообщающие о возможном сходе снега, следует проявить особую внимательность. Парковать свой транспорт вблизи таких строений тоже не рекомендуется.

Заметив свисающий с крыши снежный сугроб или сосульки, немедленно сообщайте об этом в управляющую компанию, в Единую дежурно-диспетчерскую службы г. Уфы по тел. 279-90-00 или по номеру «112».

Фото автора.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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