В Башкирии водитель подрался с сотрудником газозаправочной станции и отобрал у него пистолет

В Иглинском районе мужчина недавно устроился оператором на газозаправочную станцию. Работа его заключалась в том, чтобы заполнять газобаллонное оборудование. На днях один из клиентов, приехавший на «ГАЗели», набросился на него с кулаками, якобы из-за некачественного обслуживания, а затем отобрал травматический пистолет, который сотрудник станции носил при себе.

Потерпевший обратился в полицию. Ранее судимого 40-летнего злоумышленника задержали инспекторы ДПС и доставили его в отдел. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что защищался. Оружие изъято.