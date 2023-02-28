-4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 15:57

В Башкирии водитель подрался с сотрудником газозаправочной станции и отобрал у него пистолет

По предварительным данным, клиенту не понравилось обслуживание на станции. Возбуждено уголовное дело по факту хищения оружия с применением насилия, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Башкирии водитель подрался с сотрудником газозаправочной станции и отобрал у него пистолет
В Башкирии водитель подрался с сотрудником газозаправочной станции и отобрал у него пистолет

В Иглинском районе мужчина недавно устроился оператором на газозаправочную станцию. Работа его заключалась в том, чтобы заполнять газобаллонное оборудование. На днях один из клиентов, приехавший на «ГАЗели», набросился на него с кулаками, якобы из-за некачественного обслуживания, а затем отобрал травматический пистолет, который сотрудник станции носил при себе.

Потерпевший обратился в полицию. Ранее судимого 40-летнего злоумышленника задержали инспекторы ДПС и доставили его в отдел. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что защищался. Оружие изъято.

Автор:Артур СМОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика