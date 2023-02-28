-4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 17:15

В Башкирии тушат крупный пожар, охвативший три соседних дома и баню. Пострадала женщина

Пожар, который спасателям пришлось тушить с риском для жизни, вспыхнул днем 28 февраля в селе Тирлянский Белорецкого района.

В Башкирии тушат крупный пожар, охвативший три соседних дома и баню. Пострадала женщина
В Башкирии тушат крупный пожар, охвативший три соседних дома и баню. Пострадала женщина

Поскольку о возгорании сообщили поздно, к моменту прибытия пожарных открытым пламенем полыхали бревенчатый дом и сарай на улице Свердлова. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь быстро перекинулся на соседний дом, надворную постройку и баню, а позже зацепил кровлю еще одного дома. Рискуя собой, пожарные сумели сбить открытое пламя и отстоять один из домов.

Тушение огня проводится по повышенному рангу, уточнили в МЧС региона; задействованы 18 человек и пять единиц техники.

К сожалению, не обошлось без пострадавших: с ожогами доставлена в больницу местная жительница.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика