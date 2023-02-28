В Башкирии тушат крупный пожар, охвативший три соседних дома и баню. Пострадала женщина

Поскольку о возгорании сообщили поздно, к моменту прибытия пожарных открытым пламенем полыхали бревенчатый дом и сарай на улице Свердлова. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь быстро перекинулся на соседний дом, надворную постройку и баню, а позже зацепил кровлю еще одного дома. Рискуя собой, пожарные сумели сбить открытое пламя и отстоять один из домов.

Тушение огня проводится по повышенному рангу, уточнили в МЧС региона; задействованы 18 человек и пять единиц техники.

К сожалению, не обошлось без пострадавших: с ожогами доставлена в больницу местная жительница.

Фото: МЧС РБ.