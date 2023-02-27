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Вчера, 16:45

В Уфе мужчина упал в шахту лифта с высоты восьмого этажа и остался жив

Инцидент произошел в строящемся доме на улице Дружбы народов, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

В Уфе мужчина упал в шахту лифта с высоты восьмого этажа и остался жив
В Уфе мужчина упал в шахту лифта с высоты восьмого этажа и остался жив

28-летний работник строительной компании занимался разгрузкой конвекторов отопления. Для доставки грузов на верхние этажи использовался специальный подъемник. По предварительной информации, молодой человек по неосторожности шагнул в шахту лифта и упал вниз.

Чтобы извлечь его оттуда, пришлось вызывать спасателей. Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда спустились в лифтовую шахту, на носилках подняли мужчину наверх и передали медикам. Мужчина получил травмы, но, к счастью, остался жив.

Фото: УГЗ Уфы.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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