В Башкирии судно на воздушной подушке спасло застрявшую на острове группу на снегоходах

Ночью в Главное управление МЧС России по РБ поступило сообщение, что группа из Уфы на снегоходах застряла на реке Зилим вблизи деревни Кузнецовка Архангельского района. На место ЧП выехали представители Уфимского поисково-спасательного отряда, в том числе на судне на воздушной подушке.

В ходе телефонных переговоров спасатели выяснили, что группа передвигалась по местности и при попытке пересечения реки Зилим была вынуждена остановиться на островке посередине реки. Непрочный лед привел к тому, что один из снегоходов провалился и застрял.

Спасатели с помощью судна на воздушной подушке произвели эвакуацию оказавшихся в бедствии туристов. За два захода все 8 человек были благополучно доставлены до поселка Красный Зилим. В МЧС по РБ напоминают о необходимости обязательной регистрации в МЧС России при отправлении на туристический маршрут.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ.