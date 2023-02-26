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Вчера, 12:53

В Башкирии судно на воздушной подушке спасло застрявшую на острове группу на снегоходах

Сотрудники МЧС по РБ в ночь на 26 февраля оказали помощь застрявшей на реке Зилим группе путешественников на снегоходах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Башкирии судно на воздушной подушке спасло застрявшую на острове группу на снегоходах
В Башкирии судно на воздушной подушке спасло застрявшую на острове группу на снегоходах

Ночью в Главное управление МЧС России по РБ поступило сообщение, что группа из Уфы на снегоходах застряла на реке Зилим вблизи деревни Кузнецовка Архангельского района. На место ЧП выехали представители Уфимского поисково-спасательного отряда, в том числе на судне на воздушной подушке.

В ходе телефонных переговоров спасатели выяснили, что группа передвигалась по местности и при попытке пересечения реки Зилим была вынуждена остановиться на островке посередине реки. Непрочный лед привел к тому, что один из снегоходов провалился и застрял.

Спасатели с помощью судна на воздушной подушке произвели эвакуацию оказавшихся в бедствии туристов. За два захода все 8 человек были благополучно доставлены до поселка Красный Зилим. В МЧС по РБ напоминают о необходимости обязательной регистрации в МЧС России при отправлении на туристический маршрут.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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