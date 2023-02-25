В Башкирии директор базы отдыха отдаст родственникам погибшей на «канатке» почти шесть миллионов рублей

На одном из самодельных аттракционов отсутствовала информация для посетителей о запрете пользования. Не проводились его испытания, не было проверено качество торможения, не вынесена оценка максимальной скорости движения.

В декабре 2020 года одна из гостей, спускаясь по канатной дороге, сорвалась и упала с высоты на землю, получив тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть.

Обвинямая – директор базы – не признала вину в совершении преступления. Суд назначил ей три с половиной года лишения свободы условно и взыскал компенсацию морального вреда в размере 5,5 миллиона рублей в пользу родственников погибшей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.