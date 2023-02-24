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Глава ГИБДД Башкирии сообщил подробности гибели парня на тюбинге

Главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов прокомментировал ДТП, произошедшее вчера, 23 февраля, в Бирском районе. Об этом он сообщил сегодня в своем телеграм-канале.

пресс-служба ГИБДД
Фото:пресс-служба ГИБДД

Глава ГИБДД сообщил, что по факту смертельной автоаварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Сотрудники полиции Бирского района в ходе расследования уголовного дела установили, что погибший парень приехал в гости на выходные дни на дачу в деревне Суслово, - написал Владимир Севастьянов. – Вместе со знакомым, 20-летним водителем Жигулей, они решили покататься по деревне. Для этого прицепили тюбинг на гибком тросе к автомобилю. Водительский стаж у друга – меньше двух лет.

Глава ведомства обратился ко всем участникам дорожного движения быть внимательными и осторожными на дорогах, думать о последствиях действий.

Напомним, ДТП с гибелью молодого человека произошло вчера, 23 февраля.

Всего за прошедшие сутки на дорогах произошло шесть автоаварий, в них один человек погиб и шестеро травмировано.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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