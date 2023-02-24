Глава ГИБДД Башкирии сообщил подробности гибели парня на тюбинге

Глава ГИБДД сообщил, что по факту смертельной автоаварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Сотрудники полиции Бирского района в ходе расследования уголовного дела установили, что погибший парень приехал в гости на выходные дни на дачу в деревне Суслово, - написал Владимир Севастьянов. – Вместе со знакомым, 20-летним водителем Жигулей, они решили покататься по деревне. Для этого прицепили тюбинг на гибком тросе к автомобилю. Водительский стаж у друга – меньше двух лет.

Глава ведомства обратился ко всем участникам дорожного движения быть внимательными и осторожными на дорогах, думать о последствиях действий.

Напомним, ДТП с гибелью молодого человека произошло вчера, 23 февраля.

Всего за прошедшие сутки на дорогах произошло шесть автоаварий, в них один человек погиб и шестеро травмировано.