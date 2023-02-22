В Башкирии двое мужчин скончались на пожарище

Горел жилой бревенчатый дом на улице Чкалова. Прибывшие на место пожарные столкнулись с открытым огнем.
Пожарные локализовали открытое горение и вытащили из дома двух мужчин, передав их медикам.
Реанимационные действия врачей скорой медицинской помощи, к сожалению, ни к чему не привели. Медики констатировали смерть обоих мужчин.
Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель, сообщает пресс служба главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.
Фото предоставлено пресс-службой главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.