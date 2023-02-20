-10 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 14:59

За неделю в Башкирии задержали более 200 нетрезвых водителей

С 13 по 19 февраля в республике произошло 39 аварий.

За неделю в Башкирии задержали более 200 нетрезвых водителей
За неделю в Башкирии задержали более 200 нетрезвых водителей

За неделю с 13 по 19 февраля в Башкирии произошло 39 ДТП. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

В авариях погибли 2 человека, 42 пострадали. Всего с начала года жертвами ДТП в республике стали 26 человек, получили травмы 413 человек.

209 водителей за прошедшую неделю были задержаны за управление автомобилем в нетрезвом виде. С начала года в республике задержали 1342 нетрезвых водителя.

Фото: стопкадр трансляции.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика