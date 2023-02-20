За неделю в Башкирии задержали более 200 нетрезвых водителей

За неделю с 13 по 19 февраля в Башкирии произошло 39 ДТП. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

В авариях погибли 2 человека, 42 пострадали. Всего с начала года жертвами ДТП в республике стали 26 человек, получили травмы 413 человек.

209 водителей за прошедшую неделю были задержаны за управление автомобилем в нетрезвом виде. С начала года в республике задержали 1342 нетрезвых водителя.

Фото: стопкадр трансляции.