В Уфе на пенсионера упал снег с наледью

Вечером, 17 февраля, в Уфе от падения снега и наледи с крыши двухэтажного дома пострадал 69-летний мужчина. Инцидент произошел на улице Благоварской, сообщает Управление гражданской защиты.

Пожилой человек обратился за помощью в травмпункт.

Между тем, днем ранее от падения снега и наледи с кровли девятиэтажки на улице Малой Лесозаводской пострадала 20-летняя девушка. Ей оказали медпопомощь, госпитализация не потребовалась.

В УГЗ Уфы сообщают – если вы заметили на крыше здания снежную массу или наледь, представляющую угрозу безопасности людей, сообщите об этом в управляющую компанию, в ЕДДС г. Уфы – тел. 279-90-00 либо по номеру «112».

Фото предоставлено УГЗ Уфы.