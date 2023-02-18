В Уфе горит крупный склад в районе Химпрома

Горит склад на улице Путейской, 25/3 в промышленной зоне Уфы. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. К его тушению привлечено 69 человек и 16 единиц техники.

Пожарные Уфимского пожарно-спасательного гарнизона и другие экстренные службы столкнулись с открытым горением склада.

К этому часу открытое горение ликвидировано. Пожар локализован на площади 200 кв. метров. Проводится проливка и разбор конструкций.

На месте тушением пожара руководит первый заместитель начальника главного управления Эдуард Идрисов. Там же работает лаборатория химико-радиометрического центра Государственного комитета РБ по ЧС – для оценки обстановки и проведения замеров ПДК.

P. S. Пожар полностью ликвидирован в 01 час 32 минуты.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Республике Башкортостан.