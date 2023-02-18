В Башкирии задержали сорок нетрезвых водителей

Глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов сообщил в своем телеграм-канале о промежуточных итогах профилактических рейдов на дорогах республики. «Уловом» гаишников стало задержание 40 водителей в нетрезвом виде. Причем четверо из них оказались «рецидивистами» – они сели за руль в пьяном виде повторно. Их привлекут к уголовной ответственности.

Всего сотрудники ГИБДД составили более 1,9 тысяч протоколов. Среди них 32 – за выезд на встречную полосу, 32 – за перевозку детей без специального удерживающего устройства.

Ранее мы сообщали о тройном ДТП, которое устроил уфимец, лишенный прав за нетрезвое вождение.

Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова.