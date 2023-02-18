В Уфе водитель, лишенный прав, устроил тройное ДТП

Авария произошла в пятницу, 17 февраля, около девяти часов вечера. Пострадал 21-летний водитель легковушки и его 20-летний пассажир. Их осмотрели врачи, к счастью, госпитализация не понадобилась.

В 2021 году водитель «восьмерки» был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, сообщил в своем телеграм-канале глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов. Кроме того, его автомобиль не зарегистрирован.

По факту ДТП начато разбирательство.

Ранее мы сообщали о том, что в выходные на дорогах Башкирии усилят проверки.

Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова.