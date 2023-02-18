Уфимец из ревности чуть не убил знакомого

38-летний уфимец обвиняется в покушении на убийство. Как сообщает Следком РБ, в ночь с 12 на 13 февраля фигурант уголовного дела, находясь возле кафе на улице Бакалинской, нанес 37-летнему мужчине не менее трех ударов ножом в живот, руку и ногу. Причиной неприязни стал конфликт по поводу их общей знакомой.

Пострадавшего госпитализировали. К счастью, ему удалось выжить. Злоумышленника задержали.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство».

Фото: Следком РБ.