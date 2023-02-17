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Житель Уфы получил ожоги, пытаясь потушить пожар на кухне

Инцидент произошел вечером 16 февраля: в многоэтажном доме на улице Цюрупы в Уфе вспыхнул пожар на кухне четырехкомнатной квартиры.

Житель Уфы получил ожоги, пытаясь потушить пожар на кухне
Житель Уфы получил ожоги, пытаясь потушить пожар на кухне

В это время в квартире находился 49-летний мужчина. Он бросился сбивать пламя подручными средствами, в результате пожар был потушен до прибытия экстренных служб. Однако сам мужчина получил при этом ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован в ГКБ № 18.  Огнем повреждено домашнее имущество.

Предварительной причиной пожара в МЧС региона назвали неосторожное обращение с огнем самого пострадавшего и напомнили всем о том, что в случае необходимости вызывать пожарную охрану следует немедленно. Подробности случившегося предстоит выяснить дознавателю ведомства.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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