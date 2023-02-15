В Уфе два малыша бросали игрушки из окна и чуть не выпали сами

Инцидент произошел вечером 14 февраля в доме на улице Набережной в Уфе, сообщили в Управлении гражданской защиты города. Сначала дети бросали из окна второго этажа игрушки, потом высунулись сами, тогда-то на них и обратила внимание проходившая по улице женщина.

Прибывшие по вызову сотрудники поисково-спасательного отряда приставили к окну лестницу и проникли в квартиру, где находились два маленьких сорванца — одному два года, другому четыре. Взрослых дома не было. Как выяснилось позже, мама малышей пошла в магазин за продуктами, оставив их одних. К счастью, спасатели прибыли вовремя, никто не пострадал.

В ведомстве обратились ко всем родителям с просьбой не оставлять маленьких детей без присмотра и не позволять им играть на подоконниках. Достаточно одной секунды, чтобы случилось непоправимое.

Фото: из открытых источников.