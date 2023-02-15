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Вчера, 13:32

В Кугарчинском районе Башкирии ликвидирована незаконная свалка

В Ялчинском сельсовете был выявлен факт нарушения земельного законодательства, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

В Кугарчинском районе Башкирии ликвидирована незаконная свалка
В Кугарчинском районе Башкирии ликвидирована незаконная свалка

Инспектором отдела государственного земельного надзора в непосредственной близости от села Худайбердино была обнаружена несанкционированная свалка ТБО. Общая площадь захламленного участка составила 500 кв. м. По результатам проверки в отношении администрации сельского поселения был составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства.

В феврале 2023 года администрацией сельского поселения Ялчинский сельсовет несанкционированная свалка была ликвидирована.

Автор:Марат АМИНЕВ
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