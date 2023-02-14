В Белебее во время пожара скончался мужчина

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Из дома эвакуированы 15 человек, трое из них - дети.

В результате пожара пострадал 28-летний мужчина. За его спасение боролась бригада скорой медицинской помощи. Но, к сожалению, реанимационные действия не помогли – медики констатировали его смерть.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Фото предоставлены пресс-службой главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.