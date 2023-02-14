-5 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 00:19

В Белебее во время пожара скончался мужчина

Однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома по ул. Ленина в Белебее загорелась вечером 13 февраля.

В Белебее во время пожара скончался мужчина
В Белебее во время пожара скончался мужчина

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Из дома эвакуированы 15 человек, трое из них - дети. 

В результате пожара пострадал 28-летний мужчина. За его спасение боролась бригада скорой медицинской помощи. Но, к сожалению, реанимационные действия не помогли – медики констатировали его смерть.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Фото предоставлены пресс-службой главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. 

В Белебее во время пожара скончался мужчина
В Белебее во время пожара скончался мужчина
В Белебее во время пожара скончался мужчина
Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика