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Вчера, 23:48

В Башкирии горит животноводческий комплекс. Погибли шестнадцать коров

Крупный пожар тушат в эти часы спасатели МЧС в Гафурийском районе Башкирии. Горит животноводческий комплекс колхоза имени Ленина в селе Янгискаин.

В Башкирии горит животноводческий комплекс. Погибли шестнадцать коров
В Башкирии горит животноводческий комплекс. Погибли шестнадцать коров

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 21 час 24 минуты. На месте пожарным пришлось столкнуться с открытым огнем, который объял животноводческий корпус.

С огнем боролись силы добровольной пожарной команды, МЧС России и другие экстренные службы. На тушение было подано три ствола РСК-50,  привлечено 13 человек и пять единиц техники.

В 22 часа 8 минут пожар локализован на площади 1400 кв. метров. Тушение продолжается.

В горящем корпусе погибло 16 голов крупного рогатого скота. Вывести успели 50 голов. Погибших и травмированных людей нет, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС. 

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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