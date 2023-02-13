В Башкирии горит животноводческий комплекс. Погибли шестнадцать коров

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 21 час 24 минуты. На месте пожарным пришлось столкнуться с открытым огнем, который объял животноводческий корпус.

С огнем боролись силы добровольной пожарной команды, МЧС России и другие экстренные службы. На тушение было подано три ствола РСК-50, привлечено 13 человек и пять единиц техники.

В 22 часа 8 минут пожар локализован на площади 1400 кв. метров. Тушение продолжается.

В горящем корпусе погибло 16 голов крупного рогатого скота. Вывести успели 50 голов. Погибших и травмированных людей нет, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.