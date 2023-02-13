Река подтопила дорогу в деревне в Башкирии

Он сообщил, что вода вышла на поверхность замерзшей реки Каран и частично подтопила дорогу в деревне Рыскужино. Для проезда автомобилей участок не перекрывался. Сельсовет сразу же организовал работу по защите от паводка, были проложены траншеи для пропуска поднявшейся воды. До придомовых территорий и домов вода не дошла.

- Уже ведем работу по безаварийному прохождению весеннего половодья, - сказал Фарит Гумеров. – Завершается процесс заключения договоров на проведение взрывных работ при заторах льда на реках и водоемах. 18 муниципалитетов уже их заключили с саперами, среди них четыре города – Уфа, Стерлитамак, Салават и Кумертау. Вскоре это сделают еще три района, попадающие в зону весеннего паводка. Противопаводковые мероприятия – распиловка льда и чернение льда – запланированы на территории 37 муниципалитетов.

Глава чрезвычайного ведомства призвал глав муниципалитетов заранее проводить эти работы, предупреждая возможные подтопления сел и деревень.

Фото пресс-службы госкомитета по ЧС.

