В Уфе мужчина застрял в задымлённом лифте

Местом происшествия оказалась 13-этажная высотка по улице Октябрьской Революции в Уфе. Заявители сообщили также о возможном обрыве троса лифта и попросили о срочной помощи.

Сотрудники МЧС региона и представители лифтовой компании откликнулись на вызов незамедлительно. Внешних признаков горения не было, лифт застрял на высоте 9-10 этажа. Оценив обстановку и учитывая возможные риски, спасатели извлекли из кабины мужчину, живого и здорового.

Лифт работает в штатном режиме, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства.

Фото: МЧС РБ.