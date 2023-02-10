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В Башкирии при пожаре в многоэтажке погиб человек. Остальных спасли

Пожар с трагическим исходом произошел в многоквартирном доме на улице Уфимской в башкирском городе Салават.

В Башкирии при пожаре в многоэтажке погиб человек. Остальных спасли
В Башкирии при пожаре в многоэтажке погиб человек. Остальных спасли

Сообщение о возгорании в одной из квартир дома поступило в экстренные службы региона 10 февраля в половине седьмого вечера. Прибывшие пожарные первым делом приступили к спасению жильцов. Звено дымогазозащитной службы вывело вниз по лестничным маршам десять человек, в том числе одного ребенка. Еще пять человек, включая двоих детей, эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей.

Открытое горение, охватившее площадь в 4 кв. метра, удалось ликвидировать менее чем за 15 минут. К сожалению, в ходе тушения огня был найден погибший 37-летний мужчина, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Причину пожара устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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