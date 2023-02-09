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Жительница Уфы уронила годовалую дочку в снег. Там и оставила

Накануне 48-летняя уфимка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уронила свою годовалую дочку в снег.

Жительница Уфы уронила годовалую дочку в снег. Там и оставила
Жительница Уфы уронила годовалую дочку в снег. Там и оставила

Горе-мать находилась рядом, но была настолько пьяна, что не подняла дочку. Та некоторое время находилась в снегу – без одежды, на морозе.

Плач ребенка услышали соседи. Они оказали девочке первую помощь и вызвали «скорую».

Сейчас годовалая девочка находится в больнице. А в отношении её матери возбуждено уголовное дело по статье «оставление в опасности».

Полиция установила, что ранее женщина была судима, а также лишена родительских прав в отношении других своих детей, сообщает пресс-служба Следкома республики.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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