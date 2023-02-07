В Кумертау на одном и том же батуте погиб 19-летний парень и сломал ногу 4-летний ребёнок

Год назад в Кумертау 19-летний парень, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, при прыжке с батута в аттракцион «поролоновая яма» приземлился на оголенную бетонную поверхность и получил перелом позвоночника. Спустя одиннадцать дней он скончался в больнице.

Так получилось, выяснили следователи, потому что защитный мат, расположенный на дне поролоновой ямы, был разрушен…

В этом же батутном центре 4-летний ребенок при прыжке приземлился на оголенный металлический каркас батута и сломал ногу. Несчастный случай произошел потому, что каркас не был надлежащим образом защищен – в соответствии с требованиями ГОСТа.

После поступления сообщений о несчастных случаях в правоохранительные органы деятельность батутного центра была прекращена. Сейчас уголовное дело на его директора направлено в суд, сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

Фото из открытых источников.