За неделю в Башкирии погибли три участника дорожного движения

Министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов на оперативном совещании в правительстве республики отчитался о ситуации на дорогах.

В частности, он сообщил, что всего за прошлую неделю произошло 51 ДТП, 69 человек при этом пострадали, трое погибли. С начала года в регионе было зафиксировано 257 ДТП, 329 пострадавших и 21 погибший, что на 11 человек меньше, чем в прошлом году.

За неделю 171 водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения, двое из них стали виновниками аварий.

Фото предоставлено пресс-службой главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.