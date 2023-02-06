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В Башкирии четыре человека пострадали в ДТП

ДТП с участием двух отечественных легковушек произошло вечером 5 февраля в Баймакском районе.

В Башкирии четыре человека пострадали в ДТП
В Башкирии четыре человека пострадали в ДТП

На 124-м километре автодороги Магнитогорск – Ира сразу четыре человека пострадали в аварии, сообщает в телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. 

На этом участке дороги 63-летний житель Сибая за рулём «ВАЗ-2110» выехал на встречку в зоне действия знака «обгон запрещён», где столкнулся с «Ладой Калина» под управлением 21-летней девушки.

В результате аварии оба водителя и два пассажира «Калины» обратились за медицинской помощью.

«Известно, что девушка за рулем «Калины» водительских прав не имела. По факту ДТП проводится проверка», – сообщил Владимир Севастьянов.

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по РБ.

В Башкирии четыре человека пострадали в ДТП
В Башкирии четыре человека пострадали в ДТП
В Башкирии четыре человека пострадали в ДТП
Автор:Надежда РОМАНОВА
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