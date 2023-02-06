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Предприятие из Башкирии делает масло из непонятного сырья

ФГИС «Меркурий» позволил выявить факт необычной производительности, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Предприятие из Башкирии делает масло из непонятного сырья
Предприятие из Башкирии делает масло из непонятного сырья

Для производства 1 килограмма сливочного масла обычно требуется 20-25 литров молока. А вот в Стерлитамакском районе с этим утверждением согласны поспорить. 2 января 2023 года в ООО «Рощинский» оформили транзакцию на вырабатываемую молочную продукцию «Масло сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% 200гр»  объемом 54,9 кг и «Молоко, обезжиренное, восстановленное» объемом 1170 кг, указав, что в качестве сырья использовалось всего 22,6 кг пастеризованного молока. Объем выработанной продукции, при этом, увеличился в 54 раза.

Аналогичные нарушения на данном предприятии были зафиксированы Россельхознадзором неоднократно. Контролирующим органам пришлось приостановить регистрацию в системе «ВетИС» сроком на 7 дней.

Автор:Марат АМИНЕВ
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