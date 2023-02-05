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Вчера, 14:51

В Уфе между двумя посёлками заблудился мужчина

Сегодня около пяти часов утра в службу-112 обратился уфимец и сообщил, что не может самостоятельно выйти из леса, отметили в управлении гражданской защиты города.

Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

На помощь пострадавшему выехали сотрудники поисково-спасательного отряда. Они стали прочесывать лес между поселками Максимовка и Тимашево, где, по его словам, находился мужчина.

Спасатели все время находились с ним на связи, поэтому нашли его достаточно быстро. К тому времени уфимец уже обессилел, сидел на снегу и сильно замерз. Он рассказал, что шел из поселка Тимашево, но не помнит, как оказался в лесу.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и транспортировали на носилках до машины. Затем они выехали навстречу «скорой помощи» и передали мужчину медикам.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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