В Уфе между двумя посёлками заблудился мужчина

На помощь пострадавшему выехали сотрудники поисково-спасательного отряда. Они стали прочесывать лес между поселками Максимовка и Тимашево, где, по его словам, находился мужчина.



Спасатели все время находились с ним на связи, поэтому нашли его достаточно быстро. К тому времени уфимец уже обессилел, сидел на снегу и сильно замерз. Он рассказал, что шел из поселка Тимашево, но не помнит, как оказался в лесу.



Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и транспортировали на носилках до машины. Затем они выехали навстречу «скорой помощи» и передали мужчину медикам.