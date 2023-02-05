В Башкирии катание на снегоходе закончилось бедой

В Благовещенском районе снегоход сломался прямо в чистом поле, и владелец обратился за помощью к спасателям.

Поздно вечером поступило еще одно сообщение. Двое мужчин катались на снегоходе в поле и влетели в глубокую яму.

К счастью, оба случая закончились благополучно, мужчины выбрались самостоятельно.



Тем, кто отправляется кататься на снегоходе, спасатели рекомендуют в совершенстве изучить его особенности и правила вождения, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, всегда надевать защитный шлем, маску и очки, а также брать с собой сотовый телефон.

Дальние поездки следует совершать как минимум вдвоем и обязательно предупредить, куда направляетесь и когда планируете вернуться.