В Стерлитамаке водитель «Лады» пострадал, не уступив «Киа»

После полудня на улице Трудовой горожанин за рулем «ВАЗа» девяносто девятой модели при выезде со второстепенной дороги столкнулся с «Киа Рио», ехавшей по главной.

Виновник ДТП обратился в медучреждение и после оказания помощи был отпущен. При проверке документов было установлено, что водитель «Киа» находился в пьяном состоянии – по его словам он употребил алкоголь после ДТП.

За минувшие сутки в республике зарегистрированы десять автоаварий, в которых пострадали тринадцать человек.

Фото предоставлено главным гоавтоинспектором республики.