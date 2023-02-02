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В Стерлитамаке водитель «Лады» пострадал, не уступив «Киа»

Авария произошла вчера, 1 февраля, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В Стерлитамаке водитель «Лады» пострадал, не уступив «Киа»
В Стерлитамаке водитель «Лады» пострадал, не уступив «Киа»

После полудня на улице Трудовой горожанин за рулем «ВАЗа» девяносто девятой модели при выезде со второстепенной дороги столкнулся с «Киа Рио», ехавшей по главной.

Виновник ДТП обратился в медучреждение и после оказания помощи был отпущен. При проверке документов было установлено, что водитель «Киа» находился в пьяном состоянии – по его словам он употребил алкоголь после ДТП.

За минувшие сутки в республике зарегистрированы десять автоаварий, в которых пострадали тринадцать человек.

Фото предоставлено главным гоавтоинспектором республики.

В Стерлитамаке водитель «Лады» пострадал, не уступив «Киа»
В Стерлитамаке водитель «Лады» пострадал, не уступив «Киа»
В Стерлитамаке водитель «Лады» пострадал, не уступив «Киа»
В Стерлитамаке водитель «Лады» пострадал, не уступив «Киа»
В Стерлитамаке водитель «Лады» пострадал, не уступив «Киа»
Автор:Артур СМОЛОВ
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