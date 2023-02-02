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Сегодня, 11:49

В Стерлитамаке вандалы разрушили культурный объект

Пострадала деревянная баржа на набережной реки Ашкадар. Вандалы оторвали с нее опоры, повредили элементы декора на штурвале, выдрали цепь на мостике, порезали канаты, сообщает глава городской администрации Рустем Газизов.

В Стерлитамаке вандалы разрушили культурный объект
В Стерлитамаке вандалы разрушили культурный объект

На своей странице в соцсетях мэр второго по численности населения города написал: «К сожалению, благоустроенные территории становятся объектом пристального внимания для вандалов. Каждый проект мы начинаем с большим воодушевлением, стараемся сделать максимально красивыми, комфортными и современными городские пространства для наших жителей. За этим стоит огромный труд многих людей. Варварское отношение к городскому имуществу недопустимо, и мириться с ним мы не собираемся».

Рустем Газизов заверил, что нарушители будут пойманы и привлечены к ответственности.

Фото из аккаунта Рустема ГАЗИЗОВА.

В Стерлитамаке вандалы разрушили культурный объект
В Стерлитамаке вандалы разрушили культурный объект
В Стерлитамаке вандалы разрушили культурный объект
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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