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Вчера, 15:29

В Башкирии водителя фуры будут судить за гибель шестерых человек

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Татарии по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ.

В Башкирии водителя фуры будут судить за гибель шестерых человек
В Башкирии водителя фуры будут судить за гибель шестерых человек

В июле 2021 года водитель за рулем фуры «Скания» длительное время ехал с превышением максимально разрешенной скорости, причем шина на переднем левом колесе была «непригодна для эксплуатации». На 1264-м километре автодороги М-7 «Москва – Уфа» при движении в сторону столицы Башкирии у грузовика разорвало шину и часть ее отскочила на встречный «Лада Ларгус», который перевозил пассажиров из Уфы в Дюртюли.

Легковушка после этого врезалась в фуру, столкнулась с другими машинами, опрокинулась и загорелась. Шестеро пассажиров «Ларгуса» погибли.

Обвиняемый не признал вину, дело направлено в суд.

По данным пресс-службы республиканской прокуратуры, помимо фуры с неисправным колесом «Ларгус» столкнулся с «Нивой» и грузовым тягачом «Мерседес».

Фотографии предоставлены пресс-службами республиканской прокуратуры и СК РФ.

В Башкирии водителя фуры будут судить за гибель шестерых человек
В Башкирии водителя фуры будут судить за гибель шестерых человек
В Башкирии водителя фуры будут судить за гибель шестерых человек
Автор:Артур СМОЛОВ
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