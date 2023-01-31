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В Уфе на ходу загорелась «Газель». В маршрутке были пассажиры

Микроавтобус, следовавший по маршруту № 248, загорелся на ходу у ТРЦ «Планета» на улице Энтузиастов.

В Уфе на ходу загорелась «Газель». В маршрутке были пассажиры
В Уфе на ходу загорелась «Газель». В маршрутке были пассажиры

После звонка очевидцев на место ЧП оперативно прибыли спасатели и техника МЧС России и ликвидировали горение.

Возгорание, как стало известно, произошло в моторном отсеке микроавтобуса. В маршрутке находилось десять пассажиров – все они  своевременно покинули салон, пострадавших нет.

Неравнодушные граждане до прибытия пожарных тушили горение с помощью подручных средств, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Республике Башкортостан.

В Уфе на ходу загорелась «Газель». В маршрутке были пассажиры
В Уфе на ходу загорелась «Газель». В маршрутке были пассажиры
В Уфе на ходу загорелась «Газель». В маршрутке были пассажиры
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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