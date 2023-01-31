В Уфе на ходу загорелась «Газель». В маршрутке были пассажиры

После звонка очевидцев на место ЧП оперативно прибыли спасатели и техника МЧС России и ликвидировали горение.

Возгорание, как стало известно, произошло в моторном отсеке микроавтобуса. В маршрутке находилось десять пассажиров – все они своевременно покинули салон, пострадавших нет.

Неравнодушные граждане до прибытия пожарных тушили горение с помощью подручных средств, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Республике Башкортостан.