Под Уфой сгорел дом. И женщина в нём…

На место без промедления прибыли силы и средства МЧС, Госкомитета по ЧС, муниципальных пожарных частей города Уфы и другие экстренные службы.

Как выяснилось, открытым пламенем горел жилой одноэтажный дом размером 6х7 метров. К этому часу горение ликвидировано. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружена погибшая женщина.

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото предоставлено пресс-службой Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.