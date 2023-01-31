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Под Уфой сгорел дом. И женщина в нём…

Сообщение о том, что на улице Рассветной в селе Федоровка (входит в состав Уфы) горит жилой дом, поступило в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поздним вечером.

Под Уфой сгорел дом. И женщина в нём…
Под Уфой сгорел дом. И женщина в нём…

На место без промедления прибыли силы и средства МЧС, Госкомитета по ЧС, муниципальных  пожарных частей города Уфы и другие экстренные службы.

Как выяснилось, открытым пламенем горел жилой одноэтажный дом размером 6х7 метров. К этому часу горение ликвидировано. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружена погибшая женщина.

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото предоставлено пресс-службой Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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