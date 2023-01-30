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В Уфе ночью вспыхнул старый дом. Найдены фрагменты двух тел

В Уфе сгорел еще один старый дом, на этот раз на улице Запотоцкого.

В Уфе ночью вспыхнул старый дом. Найдены фрагменты двух тел
В Уфе ночью вспыхнул старый дом. Найдены фрагменты двух тел

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы Башкирии 30 января около двух часов ночи. Загорелся двухэтажный 4-квартирный жилой дом барачного типа, в котором находились люди. К моменту приезда пожарных пламенем была охвачена вся площадь дома. Пришлось эвакуировать 18 жильцов, в том числе из соседних домов: из-за плотной застройки огонь легко мог перекинуться и на них.  

В четвертом часу утра открытое горение удалось ликвидировать на площади 300 кв. метров, сообщили в МЧС региона. В ходе разбора места пожара были обнаружены фрагменты сначала одного тела, чуть позже — второго. Личности погибших устанавливаются. 

Спасатели продолжают работать на месте пожара. Там же находятся следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

Фото: МЧС РБ.

В Уфе ночью вспыхнул старый дом. Найдены фрагменты двух тел
В Уфе ночью вспыхнул старый дом. Найдены фрагменты двух тел
В Уфе ночью вспыхнул старый дом. Найдены фрагменты двух тел
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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