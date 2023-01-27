В селе Башкирии двое детей чуть не спалили квартиру

Виновниками случившегося оказались дети — мальчик и девочка в возрасте около десяти лет, сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС. По словам очевидцев, находясь в спальной комнате, они просунули бумагу между досками в полу и пытались поджечь ее спичками. К счастью, взрослые были дома и вовремя пресекли шалость, на дым прибежали и соседи.

К счастью, ничего страшного не произошло, никто не пострадал, хотя хэппи-энда могло и не случиться. Сотрудники ведомства обращаются к родителям с просьбой провести профилактические беседы с детьми и напомнить, какими бедами чреваты подобные игры.