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Вчера, 14:55

В селе Башкирии двое детей чуть не спалили квартиру

Инцидент произошел в селе Алкино-2 Чишминского района республики: в экстренные службы региона поступило сообщение о задымлении в одной из комнат многоквартирного дома.

В селе Башкирии двое детей чуть не спалили квартиру
В селе Башкирии двое детей чуть не спалили квартиру

Виновниками случившегося оказались дети — мальчик и девочка в возрасте около десяти лет, сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС. По словам очевидцев, находясь в спальной комнате, они просунули бумагу между досками в полу и пытались поджечь ее спичками. К счастью, взрослые были дома и вовремя пресекли шалость, на дым прибежали и соседи.

К счастью, ничего страшного не произошло, никто не пострадал, хотя хэппи-энда могло и не случиться. Сотрудники ведомства обращаются к родителям с просьбой провести профилактические беседы с детьми и напомнить, какими бедами чреваты подобные игры.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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