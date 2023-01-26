Жительница Башкирии отдала лжеброкерам три миллиона рублей

56-летняя жительница Октябрьского стала жертвой телефонных аферистов. Женщину заинтересовало предложение о «сотрудничестве с брокерской компанией», поступившее ей на телефон.

Человек, представившийся сотрудником банка, рассказал ей об условиях инвестирования, о большем доходе от вложений денежных средств.

По указанию «специалиста», она перевела пробный платеж на некий счет. Затем оформила в банке два кредита и снова перевела деньги неизвестно куда.

Всего женщина отправила мошенникам три миллиона рублей.

По факту возбуждено уголовное дело, сообщает МВД РБ.

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