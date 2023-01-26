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Жительница Башкирии отдала лжеброкерам три миллиона рублей

Мошенники обманули женщину из Октябрьского, пообещав ей крупный доход.

Жительница Башкирии отдала лжеброкерам три миллиона рублей
Жительница Башкирии отдала лжеброкерам три миллиона рублей

56-летняя жительница Октябрьского стала жертвой телефонных аферистов. Женщину заинтересовало предложение о «сотрудничестве с брокерской компанией», поступившее ей на телефон.

Человек, представившийся сотрудником банка, рассказал ей об условиях инвестирования, о большем доходе от вложений денежных средств.

По указанию «специалиста», она перевела пробный платеж на некий счет. Затем оформила в банке два кредита и снова перевела деньги неизвестно куда.

Всего женщина отправила мошенникам три миллиона рублей.

По факту возбуждено уголовное дело, сообщает МВД РБ.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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