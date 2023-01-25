Жителя Уфы, катавшегося с сыном на тюбинге, увезли в больницу

Как подчеркнули в Управлении гражданской защиты города, горка, с которой папа с малышом скатывались на тюбинге, было необорудованной. Мужчина повредил ногу. Чтобы доставить его до больницы, пришлось вызывать спасателей. Приехавшие сотрудники поисково-спасательного отряда транспортировали пострадавшего из леса и передали бригаде скорой помощи.

Мальчик, который в момент происшествия тоже был на тюбинге, не пострадал. В больнице его обследовали и отпустили домой.

Специалисты ведомства предупреждают: катаясь со склонов оврагов, с лестниц и тропинок, идущих под уклон, прочих ландшафтных неровностей, вы подвергаете опасности и себя, и своих детей.

Фото: Управление гражданской защиты РБ.