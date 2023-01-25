Жительницу Уфы на улице сбил с ног …пони в повозке. Женщина – в больнице

На пожилую женщину, гулявшую с сестрой по вечерней улице, наскочил пони, запряженный в сани, но без «сопровождения». Ошалевшая от свободы лошадка сбила с ног женщину. Та сильно ударилась и оказалась в больнице.

Со слов авторов паблика, врачи больницы № 13 диагностировали у нее внутреннее кровотечение и потерю памяти – частичную амнезию. Она находится под наблюдением нейрохирургов.

Кому принадлежал маленький, но буйный скакун не сообщается. Но появилась дополнительная информация, что растерянный (во всех смыслах) пони устроил чуть позже ДТП на дороге, заставив поволноваться водителей автобусов…

Фото из открытых источников.