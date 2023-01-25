В Башкирии двухлетняя малышка закрылась в квартире. Спасателям пришлось лезть в окно

Женщине пришлось обратиться за помощью к спасателям. Оценив ситуацию, пожарные решили проникнуть в квартиру через окно при помощи трехколенной лестницы. Чтобы не напугать девочку, мама ребенка и сотрудники МЧС предварительно поговорили с девочкой и предупредили ее.

В присутствии сотрудника полиции пожарный проник в квартиру и открыл дверь. История окончилась благополучно. Тем не менее в МЧС региона рекомендуют снять с двери засовы и щеколды, если в доме есть маленькие дети, и не оставлять их без присмотра — беда может случиться в считаные секунды.

Фото: МЧС РБ.