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Вчера, 22:10

В Башкирии двухлетняя малышка закрылась в квартире. Спасателям пришлось лезть в окно

Инцидент произошел вечером 25 января в городе Нефтекамск. Пока мама в коридоре получала у курьера купленный для 2-летней дочки подарок, та закрыла дверной засов изнутри и не открывала дверь.

В Башкирии двухлетняя малышка закрылась в квартире. Спасателям пришлось лезть в окно
В Башкирии двухлетняя малышка закрылась в квартире. Спасателям пришлось лезть в окно

Женщине пришлось обратиться за помощью к спасателям. Оценив ситуацию, пожарные решили проникнуть в квартиру через окно при помощи трехколенной лестницы. Чтобы не напугать девочку, мама ребенка и сотрудники МЧС предварительно поговорили с девочкой и предупредили ее.

В присутствии сотрудника полиции пожарный проник в квартиру и открыл дверь. История окончилась благополучно. Тем не менее в МЧС региона рекомендуют снять с двери засовы и щеколды, если в доме есть маленькие дети, и не оставлять их без присмотра — беда может случиться в считаные секунды.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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