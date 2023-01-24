В крупном торговом центре Уфы сработала пожарная сигнализация

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пожару сразу был присвоен повышенный ранг, однако никаких внешних признаков горения не наблюдалось. В результате обследования объекта обнаружилось незначительное задымление в техническом помещении ресторана «Пастернак».

До прибытия пожарных возгорание потушили сами сотрудники ресторана. Его руководство пояснило, что в урне загорелся мусор на площади 0,5 кв. метра.

Тем не менее из здания торгового комплекса самостоятельно эвакуировались около тысячи человек. Погибших и травмированных нет, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Фото: МЧС РБ.