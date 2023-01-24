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Вчера, 17:54

В крупном торговом центре Уфы сработала пожарная сигнализация

Днем 24 января в лайфстайл-центре «Башкирия» в Уфе подняла тревогу пожарная сигнализация. Сообщение о ее сработке поступило в экстренные службы региона.

В крупном торговом центре Уфы сработала пожарная сигнализация
В крупном торговом центре Уфы сработала пожарная сигнализация

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пожару сразу был присвоен повышенный ранг, однако никаких внешних признаков горения не наблюдалось. В результате обследования объекта обнаружилось незначительное задымление в техническом помещении ресторана «Пастернак».

До прибытия пожарных возгорание потушили сами сотрудники ресторана. Его руководство пояснило, что в урне загорелся мусор на площади 0,5 кв. метра.

Тем не менее из здания торгового комплекса самостоятельно эвакуировались около тысячи человек. Погибших и травмированных нет, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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