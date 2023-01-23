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Житель Башкирии задержан за угон автомобиля

С заявлением об угоне «Лады Гранты» в полицию обратился 24-летний мужчина. Машина исчезла, когда он ходил в гости к родственникам. Об этом сообщает сегодня, 23 января, пресс-служба МВД республики.

Житель Башкирии задержан за угон автомобиля
Житель Башкирии задержан за угон автомобиля

Мужчина рассказал, что ехал домой в Бурзянский район вместе с 20-летним приятелем. Во время поездки решил заглянуть к родственникам, проживающим в Баймаке. Припарковавшись возле их дома, он оставил друга в машине. Но вернувшись через 15 минут, не обнаружил ни свою «Ладу Гранту», ни пассажира.

Сотрудники ГИБДД оперативно задержали предполагаемого угонщика на 46 км автодороги Баймак - Серменево. За рулем находился нетрезвый друг водителя. Он заявил, что устал ждать отлучившегося приятеля. На него возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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